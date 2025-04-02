Fenerbahçe - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY

1' Maç başladı.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı.

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Mücadele ATV'den şifresiz olarak yayınlanıyor.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek.

Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak.

Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

KAZANANIN RAKİBİ KONYASPOR

Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti.

Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen