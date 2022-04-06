Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin taktikleri

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi iki takımın hocası da taktiklerini belirledi ve oyuncularını maça hazırlıyor.

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, pazar günü evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

20.30 da başlayacak mücadelenin hakemi ise henüz açıklanmadı. Derbi öncesi iki takım da çalışmalarını sürdürüyor. İki takımın hocası derbi taktiklerini belirlerken, oyuncularını bu yönde hazırlıyor.

FENERBAHÇE SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligde yakaladığı müthiş seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. İsmail Kartal ve ekibi, takıma izin verdiklerinde bile rakip analizi için mesaiye devam etti. Tecrübeli teknik adam, derbideki stratejisini belirledi. Kartal, Galatasaray’ın geriden oyun kurarken yaşadığı sıkıntıdan faydalanmak istiyor.

Başarılı hoca öğrencilerinden, Marcao-Nelsson-Taylan üçlüsünün pas bağlantısını kesmelerini istiyor. Bu konuda başrol, pres gücü yüksek Mert Hakan’da olacak. Rossi ve İrfan Can da ona destek verecek.

Serdar Dursun ise stoperle kaleci arasındaki bağlantıyı kesmeye çalışacak. İsmail Kartal, ileride rakibe baskı yaparken orta saha ve savunma hattının da ileri çıkarak ön bölüme yaklaşmalarını ve takım boyunu kısaltmaları talimatı verdi.

TAKIMIN LİDERİ İRFAN CAN KAHVECİ

Özellikle Mesut Özil’in kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci’nin hücumdaki sorumluluğu daha da arttı. Milli yıldız, Kayserispor karşısındaki performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı. İsmail Kartal, derbide de İrfan’a fazlasıyla güveniyor. 26 yaşındaki oyuncu, top Fenerbahçe’deyken takımı yönlendirecek.

İsmail Kartal, Rossi’nin yanı sıra Mert Hakan ve Zajc’ın da fırsat buldukça rakip ceza sahasına girmeleri talimatını verdi. Serdar Dursun ise hava toplarındaki hakimiyetiyle arkadaşlarına hem servis yapacak hem de gol bulmaya çalışacak.

Fenerbahçe için bir diğer önemli silah ise duran toplar. İrfan ve Zajc’ın kullanacağı kornerler ve ceza sahasına yakın serbest vuruşlar, sarı- lacivertlilerin Galatasaray kalesinde tehlike yaratma fırsatları olacak.

"90 DAKİKAYI 11 KİŞİ TAMAMLAYIN"

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile oynadığı her iki karşılaşmada da kırmızı kart gördü. Fenerbahçe’nin, NEF Stadı’nda 2-1 kazandığı ilk yarıdaki Galatasaray mücadelesinde ise Tisserand 82. dakikada oyundan atılmıştı. Kanarya bu sezon ligde derbilerde sadece 2-2 sonuçlanan Beşiktaş ile oynadığı mücadeleyi 11 kişi tamamlayabildi.

İsmail Kartal, pazar günkü Galatasaray maçı öncesi bu duruma dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, “Derbilerin gergin atmosferi nedeniyle daha kolay kırmızı kart çıktığına maalesef şahit olduk. Bundan en çok etkilenen takım da biz olduk. Bu nedenle saha içinde çok daha dikkatli davranmalısınız.

90 dakikayı 11 kişi tamamlarsak, galibiyete ulaşacağımıza eminim. Ne olursa olsun sakinliğinizi koruyun, sadece futbolunuza odaklanın.” ifadelerini kullandı.

BARCELONA TAKTİĞİ

Ekibini ve oyuncularını hem seçim hem de belirsizlik gündeminden uzak tutmaya çalışan Torrent, Fenerbahçe maçını tam anlamıyla bir fırsat olarak görüyor. Ezeli rakibin analizini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı, tıpkı Barcelona maçlarında olduğu gibi öncelikle durdurmaya yönelik bir oyun anlayışı ortaya koymanın hesapları içinde. Fenerbahçe'nin etkili olduğu bölgeleri ezberleyen Torrent, buralara özel önlemler alarak rakibin direncini kırmayı, hızlı hücumlarla da sonuca gitmeyi planlıyor.

KEREM’İN DURUMU BELİRSİZ

Torrent için soru işareti olan noktalardan biri de Kerem'in durumu. Sakatlığı bulunan genç oyuncunun Kadıköy'de sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İspanyol hoca da her ihtimale karşın iki farklı kurgu hazırlıyor. Kerem olmazsa, Babel'in sola geçmesi, sağ kanatta ise Emre Kılınç veya Morutan'ın oynaması seçeneği üzerinde duruluyor. Takımdaki bir başka kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı da beğenen Torrent, genç yeteneği de sürpriz olarak ilk 11'de sahaya sürebilir.

TORRENT’İN İLK TERCİHİ OMAR

Takımla yaptığı antrenmanların yanı sıra bireysel kuvvet çalışmalarına da katılan Omar Elabdellaoui'nin derbiye yetiştirilmesi için büyük çaba var. Ligdeki son iki maçta Gaziantep'e karşı halsizlik gerekçesiyle çıkmayan, Karagümrük'e karşı da karantinadan yeni çıktığı için forma giyemeyen Sacha Boey, takımla birlikte çalışsa da Torrent'in ikinci tercihi konumunda. İki oyuncunun durumu da son güne kadar kontrol altında tutulacak.