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    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

    Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi 10 Nisan olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 17:08
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    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı.

    Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi.

    DERBİ TARİHİ 10 NİSAN

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

    Trabzonspor - Beşiktaş ise 3 Nisan Pazar saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.


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