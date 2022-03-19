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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi 10 Nisan olarak belirlendi.
- Haber Merkezi
- 19.03.2022 - 17:08
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı.
Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi.
DERBİ TARİHİ 10 NİSAN
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş ise 3 Nisan Pazar saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.