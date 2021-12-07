- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe- Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe- Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 11:54
- Güncelleme : 07.12.2021 - 11:55
Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbol takımı kurarak, maçlara yeni bir soluk getirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurduğu kadın futbol takımları, kadrolarını büyük oranda oluşturdu.
Bu iki takım, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla özel bir maçta karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Bu iki takımın hazırlık maçı tarihte bir ilk olurken, karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler ise saat ve zaman bilgisini araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe- Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....
FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak.
Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı.
BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ