Haberler

Futbol Haberleri

Fenerbahçe- Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe- Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?