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    Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2023 - 08:42
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 08:43
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    Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.

    Liderlik maçı

    Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe ise hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

    Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan, Batshuayi, King

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

    Aslan 6 maçtır kazanıyor

    Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

    Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #2

    4 oyuncu sınırda

    Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'de tek eksik Pedro

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #3

    Kart sınırdaki futbolcular

    Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #4


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