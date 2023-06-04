Fenerbahçe, Galatasaray maçına 5 yıldızlı sweatshirtler ile çıktı

Süper Lig'de haftanın mücadelesinde şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ilan eden Galatasaray'la ezeli rakibi Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu maçta sarı-lacivertliler, 5 yıldızı ilk kez kullandı.
Logonun üstünde 5 yıldız yer aldı
Maç öncesi seremonide giyilen sweatshirtlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.
Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti. Sarı-lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)