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    Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları

    Zirve yarışı veren iki takımın dev mücadelesi için biletler satışa çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 17:14
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 17:39
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    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

    450 TL ile 7 bin TL arasına satılacak

    Pazar günü oynanacak derbinin biletleri genel satışa cumartesi günü açılacak. En ucuz biletin 450 TL olduğu maçta, en yüksek bilet fiyatı ise 7 bin TL olarak açıklandı.

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Biletler; 05.01.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

    06.01.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

    07.01.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

    derbi

    Bilet fiyatları şöyle:

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

    Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

    Satılacak yerler

    Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.

    derbi


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