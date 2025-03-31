Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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