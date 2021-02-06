Fenerbahçe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Derbide hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Samatta

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Linnes, Donk, Marcao, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa