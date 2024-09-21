Fenerbahçe - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
12' Mertens'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.
11' Mertens tehlikeli bir noktada yerde kaldı. Karar serbest vuruş!
10' Fred'in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Dzeko ceza sahasına Szymanski'ye çevirdi. Sebastian'ın şutu az farkla dışarı gitti.
5' Fenerbahçe korner kullanacak.
4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner!
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasındaki dünya derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya geliyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen
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