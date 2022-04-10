Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

F.Bahçe yükselişte

Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert, Rossi, İrfan, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis