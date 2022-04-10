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    Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi

    Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 11:44
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    Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi

    Süper Lig 'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    VAR'da Volkan Bayarslan olacak

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.

    Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi #1


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