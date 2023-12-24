Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun olacak Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

İHA

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Var koltuğunda Mustafa İlker Coşkun olacak

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)