Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun olacak

İHA
Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Var koltuğunda Mustafa İlker Coşkun olacak
Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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