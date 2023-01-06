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    Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında beraberlik öne çıkıyor

    Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında beraberlik öne çıkıyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide 6 karşılaşma berabere sona ererken, iki takım da 2’şer kez kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 10:19
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 10:57
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    Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

    Zirve yarışını da yakından ilgilendiren bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor.

    Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6’sı berabere sona erdi.

    2'şer galibiyet

    Geride kalan 4 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu.

    İHA'nın haberine göre; bu galibiyetler de son 5 müsabakada geldi. Oynanan son 10 karşılaşmada iki takım da 8’er gol kaydetti.

    derbi

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

    22.10.2017
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

    17.03.2018
    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

    02.11.2018
    Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

    14.04.2019
    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

    28.09.2019
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

    23.02.2020
    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

    27.09.2020
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

    06.02.2021
    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

    21.11.2021
    Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

    10.04.2022
    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0


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