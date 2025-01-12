Fenerbahçe: Galatasaray'a hediye edilen bir maç daha

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile lider Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.
Başakşehir'de Piatek 53. dakikada ağları havalandırdı.
Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"ARSIZLAR KORUNMAYA, KOLLANMAYA, KAYRILMAYA DEVAM EDİYOR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz.
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