Fenerbahçe: Galatasaray'a hediye edilen bir maç daha

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile lider Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.

Başakşehir'de Piatek 53. dakikada ağları havalandırdı.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"ARSIZLAR KORUNMAYA, KOLLANMAYA, KAYRILMAYA DEVAM EDİYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA



Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!



Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!



Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz.