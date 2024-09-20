Fenerbahçe - Galatasaray'da derbi öncesi son durum Süper Lig'de dev derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durum ne? Detaylar haberimizde...

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı yarın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda konuk ediyor.

Saat 20.00’de başlayacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek, yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 13 puanla 2. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun liderliğindeki sarı-lacivertliler, 15 puanla zirvede bulunan Galatasaray’ı yenerek liderlik koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım da ezeli rakibini yenerek puan farkını açmak istiyor.

SAKATLIKLAR VE KADRO DURUMU

Fenerbahçe’de derbi öncesi tek eksik, sakatlığı devam eden Bright Osayi-Samuel. Savunmanın önemli isimlerinden Alexander Djiku, sakatlığını atlatmış durumda ve Galatasaray karşısında sahaya çıkabilecek.

Yeni transfer Filip Kostic'in de derbi kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray cephesinde ise Mauro Icardi, perşembe günü takımla çalışmalara başladı.

Ancak teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin henüz oynayabilecek durumda olmadığını belirtti. Hakim Ziyech’in ise sakatlığı devam ediyor ve derbide forma giymesi beklenmiyor.

OOSTERWOLDE CEZA SINIRINDA

Sol bek Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Eğer bu derbide kart görürse, bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bakalım derbide gülen taraf kim olacak...