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    Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 22:30
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    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

    Maça baskılı başlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede tehlikeli pozisyonla üretti.

    Maçın 26. dakikasında tehlikeli gelen Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti.

    Galatasaray, rakip kalede pozisyonlar bulsa da bu pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Fenerbahçe, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #1

    Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı

    İkinci yarıya etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de bu pozisyonları gole çeviremedi.

    Mücadelenin 68. dakikasında sahneye çıkan Serdar Dursun attığı kafa golüyle topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler 3 puanı 2 golle aldı. Bu skorla Fenerbahçe puanını 59'a yükselterek 2. sıraya yükseldi.

    Fenerbahçe, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #2

    Galatasaray'ın serisi sona erdi

    Bu galibiyetle Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kadıköy'deki 5 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

    Fenerbahçe, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Galatasaray ı 2 golle mağlup etti #4

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