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Fenerbahçe, galip geldiği maçlarda kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, galip geldiği maçlarda kalesini gole kapattı Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon üç puanla ayrıldığı tüm maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı.