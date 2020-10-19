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    Fenerbahçe Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshetti

    Fenerbahçe Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshetti

    Fenerbahçe, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues’in kiralık sözleşmesini feshetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 15:04
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    Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Yeşil Burunlu futbolcunun kiralık sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

    SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

    Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues, ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.

    Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.

    Fenerbahçe Garry Rodrigues in kiralık sözleşmesini feshetti #1

    SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

    Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı açıklanmıştı

    Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe Garry Rodrigues in kiralık sözleşmesini feshetti #2

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