Fenerbahçe-Gaziantep FK - CANLI SKOR

Süper Lig'in 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Maç sonucu Fenerbahçe 3-1 Gaziantep

95' Gol... Fenerbahçe 3-1 Gaziantep (Sinan Gümüş)

90' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sarı kart gördü.

87' Fenerbahçe'de Mert Hakan yerini Novak'a bıraktı.

85' Gaziantep'te Amedej Vetrih ve Kenan Özer'in yerine Furkan Soyalp ile Andre Felipe oyunda.

81' Fenerbahçe'de Sosa ve Valencia'nın yerine Osayi Samuel ile Gustavo oyunda.

80' Gaziantep'in tehlikeli atağında Altay 2 net kurtarış yaptı.

79' Gaziantep'te Junior Morais, Osama Rashid yerine, Güray Vural, Enver Cenk Şahin oyunda.

72' Fenerbahçe'de Pelkas ile Ozan Tufan'ın yerine, Cisse ve Sinan Gümüş oyunda.

71' Gol... Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (Valencia)

67' Gol... Fenerbahçe 1-1 Gaziantep (Maxim)

56' Gol... Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK (Mert Hakan)

53' Sosa'nın serbest vuruşunu Günay çıkardı.

52' Gaziantep'te Vetrih, Caner'e yaptığı faulde sarı kart gördü.

46' Caner Erkin'in ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortayı kaleci uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Gaziantep FK

47' Gaziantep'in geliştirdiği kontra atakta Kenan'ın şutu auta çıktı.

42' Ozan Tufan'ın uzaktan sert şutunu kaleci Günay çıkardı.

41' Gaziantep'te Miranda sarı kart gördü.

39' Gaziantep'in golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

34' Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Serdar Aziz boş kaleye topu gönderemedi

33' Mert Hakan'ın kaleye şutu savunma tarafından kornere çıkarıldı.

30' Pelkas'ın ceza sahasına çevirdiği topu, Gaziantep savunması uzaklaştırdı.

11' Mert Hakan'ın şutunu Djilobodji, çizgiden çıkardı.

4' Caner Erkin'in tehlikeli bölgeden kullandığı serbest vuruşu kaleci çıkardı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Son olarak Başakşehir'i 2-0 mağup eden Gaziantep FK, 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Enner Valencia

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kenan, Junior Morais, Olkowski, Miranda, Mirallas, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko