Fenerbahçe 2-0 Gaziantep FK - CANLI SKOR

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23' Orta alanda İsmail Yüksek ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Maxim bu karara sinirlendi. Hakemin kararını alkışlayan Alexandru Maxim ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
23' Maxim ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
21' Gaziantep FK'da Maxim'in ardından Lazar Markovic'te itirazlarından dolayı sarı kartla cezalandırıldı.
20' Gaziantep FK'da Alexandru Maxim hakeme yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.
19' Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mert Hakan sol ayağıyla kaleyi yokladı, top az farkla dışarı gitti.
18' Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.
18’ Gol… Fenerbahçe 2-0 Gaziantep FK (Dzeko)
15' Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Mustafa Eskihellac'ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.
10' Sol çizgide topla buluşan Tadic, Arda Kizildag'dan sıyrılıp ortasını yaptı, top kalecide kaldı.
5' Maxim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Max-Alain Gradel'in şutu yandan dışarı gitti.
3' Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu.
3’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK (Dzeko)
1' Maç başladı.
2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Erdal Güneş'in ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Ryan Kent, Dzeko.
Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Mustafa