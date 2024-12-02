Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında kazandı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.
Ligin 14. hafta mücadelesinde Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, hakem Alper Akarsu’nun düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI
Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 41. dakikada David Okereke'nin golüyle eşitliği sağladı.
FENERBAHÇE, 3 GOLLE KAZANDI
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı.
Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada kazandığı penaltı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
FENERBAHÇE FIRSATI GERİ ÇEVİRMEDİ
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32 yaptı ancak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.
Son 7 haftada 2. kez kaybeden Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ VAR
Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Rizespor'u ağırlayacak.
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