Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de iyi giden grafiğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut'un takımı Gaziantep ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve Konferans Ligi'ne kalan Fenerbahçe, Süper Lig yarışına devam ediyor.

Vitor Pereria ile inişli-çıkışlı bir grafik seyreden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u takip ediyor.

İkinci sıraya yerleşen ve şampiyon olmak için mücadele eden Kanarya, Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise müsabakanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.