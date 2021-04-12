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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 18:01
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde son olarak Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Son olarak Başakşehir'i 2-0 mağup eden Gaziantep FK, 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Enner Valencia
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kenan, Junior Morais, Olkowski, Miranda, Mirallas, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko