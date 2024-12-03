Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını hakem yorumcuları değerlendirdi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko atarken, konuk takımın tek golünü 41. dakikada David Okereke kaydetti.

Bu skorla beraber puanını 32'ye yükselten Jose Mourinho ve öğrencileri, Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü. Selçuk İnan ve talebeleri ise 15 puanda kaldı.

HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

BeIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"Osayi-Samuel ceza sahası içinde topla oynuyor mu, penaltı kararı gerekir mi?"

"VAR'IN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

BAHATTİN DURAN

O top ele, kola geliyorsa bu pozisyon saha çizgileri içerisinde penaltı diyeceğiz. Topun ele gelip gelmediğini ispat etmek gerekiyor. Bu açıdan ele geliyor gözüküyor. Bir başka açıda ele gelmiyor gözüküyor.

BÜLENT YILDIRIM

Sekme bile olsa, sol kol yüksekte olduğu için, doğal olmadığı için kol, temas mutlaksa penaltı diyeceğiz. İhlal varsa, gol çizgisi kamerasından saha içinde. Açıları taradığımızda birinde oynama ihtimali varmış gibi görünüyor, birinde ispat edemiyorum. VAR'ın kararına saygı duyuyorum.

DENİZ ÇOBAN

Bir açıdan bakınca ele geldiği fikri oluşmuyor bende. VAR hakemi 4 açıdan izlemiştir bunu. Bir yerde temas gibi gözükürken, diğer yerde farklı gözükebilir. Yanılmıyorsam bir Trabzonspor - Konyaspor maçıydı, böyle çok tartışılan bir elle oynama pozisyonu vardı, kamuoyunun ortak kanaati elle oynama yönündeydi. Bana gösterdiler, VAR ekranı 4'ü bölmüş, en net ele geldi diye gösterilen 2 açı var, başka bir açıda topla kol arasında 1 karış açıklık var.

"VAR BUNU NASIL GÖREMEZ"

29. dakikada Becao'nun Arda'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

BÜLENT YILDIRIM

Arda'nın forması mücadelede komple çıktı. Arda formasını giymeye çalışırken bir de çelme taktı. İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR bunu nasıl görmez.

DENİZ ÇOBAN

Önce karşılıklı mücadele. Sonra Arda'nın forması yukarı çıktı. Devam kararı yanlış, penaltı gerekir.

BAHATTİN DURAN

Önce ikisi de birbirini tuttu. Becao, ardından ısrarlı bir şekilde çekip formayı tutup çıkarttı. Formayı giymeye çalışırken sportmenlik dışı bir hareket yaparak Becao, rakibini düşürdü. Net bir penaltı.

"MERT MÜLDÜR FAUL YAPTI"

Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi faul var mı?

BÜLENT YILDIRIM

Mert Müldür faul yapıyor. Rakibin ayağına basıyor. Gol iptal edilmeliydi.

BAHATTİN DURAN

Faul var.

DENİZ ÇOBAN