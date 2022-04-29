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    Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • 29.04.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 22:30
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    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 5. dakikasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Gaziantep FK, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

    Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler, devre arasına 1-0 önde gitti.

    Fenerbahçe, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #1

    Fenerbahçe Gaziantep'i 3 golle geçti

    Karşılşamanın ikinci yarısına hızlı başlayan ekip yine Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, rakip kaleyi adeta ablukaya aldı.

    56. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Serdar Dursun, topu direğe vurdu ve penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Karşılaşmanın 62. dakikasında penaltıyı kaçıran Serdar Dursun, ceza sahasında topla buluştu ve golü kaydetti. Bu golle Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi.

    65. dakikada etkili gelen Gaziantep FK, Sagal'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi.

    Mücadelenin 82. dakikasında Miha Zajc, sahneye çıktı ve attığı golle sarı-lacivertlileri rahatlattı.

    90+7. dakikada penaltı kazanan Gaziantep FK'da Maxim, topu ağlara gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek Trabzonspor maçını beklemeye koyuldu.

    Fenerbahçe, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #2

    Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon

    Trabzonspor, Antalyaspor maçında 1 puan alırsa 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

    Fenerbahçe, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Gaziantep FK yı 3 golle mağlup etti #4


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