Fenerbahçe, Gaziantep'e de mağlup oldu

Fenerbahçe, Gaziantep'e de mağlup oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip Vetrih, Maxim ve Kenan'ın golleriyle maçı 3-1 kazanırken sarı-lacivertlilerin tek golü Pelkas'tan geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ MAĞLUBİYET

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+5. dakikada frikikten Kenan Özer attı.

Fenerbahçe'nin tek golü 24. dakikada Dimitrios Pelkas'tan geldi. Son 6 haftada 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 23 puanda kaldı. Gaziantep FK ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak 21 puana yükseldi.

Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü Başakşehir ile Kadıköy'de karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇIN BAŞINDA 1 DAKİKA PROTESTO

İki takım oyuncuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.