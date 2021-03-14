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    Fenerbahçe-Gençlerbirliği - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 19:25
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    21' Sağ kanatta topla buluşan Samuel diğer kanattaki Novak'ı düşündü ancak pası hızlı top dışarı gitti.

    14' Sosa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Szalai arka direkte çevirdi Serdar dokunamayınca top kalecide kaldı.

    11' Gustavo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Samuel ceza alanına girip çaprazdan vurdu Nordfeldt son anda topu kornere çeldi.

    1' Maç başladı.

    Konya deplasmanından galibiyetle dönerek zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, 30. hafta mücadelesinde ligin dibine demir atan Gençlerbirliği’ni ağırlıyor.

    Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Pazar gününün son karşılaşması saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Musta, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

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