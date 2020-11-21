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Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler Mert Hakan, Perotti(2) Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle maçı 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.