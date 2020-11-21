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- Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler Mert Hakan, Perotti(2) Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle maçı 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 17:51
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler Mert Hakan, Perotti(2) Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle maçı 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
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