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    Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler Mert Hakan, Perotti(2) Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle maçı 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 17:51
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    Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 golle şov yaptı

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler Mert Hakan, Perotti(2) Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle maçı 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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