Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
452.000
1.26%
EXEN Coin
13.95
-4.51%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

    Konya deplasmanından galibiyetle dönerek zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, 30. hafta mücadelesinde ligin dibine demir atan Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

    Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek... Pazar gününün son karşılaşması saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1 ekranından futbolseverlerle buluşacak...

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Musta, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir