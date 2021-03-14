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- Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 18:03
- Güncelleme : 14.03.2021 - 18:04
Konya deplasmanından galibiyetle dönerek zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, 30. hafta mücadelesinde ligin dibine demir atan Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek... Pazar gününün son karşılaşması saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1 ekranından futbolseverlerle buluşacak...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Musta, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro