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    Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 16:30
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    Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenişti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

    Gençlerbirliği'nde Salih Dursun, Sio, Zargo Toure, Stancu sakatlıkları, Polomat ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Gustavo, Pelkas, Thiam, Samuel, Samatta

    Gençlerbirliği: Nordfeld, Johansson, Arda, Ömürcan, Halil İbrahim, Furman, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Sandro Lima

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