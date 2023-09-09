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Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda stadın adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi oylandı.

Sarı-lacivertlilerde oylama öncesinde konuşma yapan Ali Koç şunları söyledi:

Sizlerden onay aldığımız takdirde, gerekli yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur. Büyük kulüplerden birinin stadının isminde Atatürk olacaksa, bu da en çok bize yakışır.