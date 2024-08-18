Burak Kızılhan: Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulüp televizyonunda Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Kızılhan, "Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması!" dedi.

Haber Merkezi

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Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SAHA KARIŞTI

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

YABANCI MADDELER ATILDI

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

ARBEDE YAŞANDI

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunuyor.

"ÖNÜMÜZE DÜŞEN GÖRÜNTÜLER BİZİ ŞOKE ETTİ"

Kızılhan, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta! Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu.

"EN BÜYÜK PROVOKASYON BU"

Provokasyonların yapıldığını belirten Kızılhan, şunları dedi: