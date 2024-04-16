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Fenerbahçe, geriye düştüğü maçları çeviriyor

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçları çeviriyor Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünün aksine ikinci yarısında daha fazla zorlanıyor. Ancak İsmail Kartal ve öğrencileri ne olursa olsun pes etmiyor. Fenerbahçe, 2024 yılında ligde 6 maçta 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen dikkat çeken bir puan grafiğine ulaştı. Kanarya, 5 büyük lig ve Süper Lig'de bu alanda en başarılı takım oldu.