Fenerbahçe-Giresunspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

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53' Sağ kanattan Mesut'un kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

47' Sağ kanattan Valencia'nın ortasında Mesut ön direkte topa doğru hamle yaptı. Ama dokunamadı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Giresunspor

40' Giresunspor'da Balde, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

34' Gustavo, Flavio ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe bir duran top şansı elde etti.

32' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda Onurcan gole izin vermedi.

25' Zeki Yavru'nun ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu kontrol etti.

5' Fenerbahçe golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürüyor.

3' Gol... Fenerbahçe 1-0 Giresunspor (Ferdi)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlıyor.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabaté