Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe bugün sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - Giresunspor maçının detayları..

Lider Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Maça saatler kala futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya başladı.

Maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Liglere verilecek Dünya Kupası öncesi son maçlara çıkacak olan takımlar araya galibiyet ile girmek istiyor.

Fenerbahçe bugün kazanması halinde en yakın takipçisine maç fazlasıyla 8 puan fark atmış olacak. Taraftarı önünde mutlak galibiyet isteyen sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil beyazlılar deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçında puan yada puanlar almak istiyor.

Bu zorlu mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılığını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ve Giresunspor'un karşılaşacağı maç bugün saat 17.00'de başlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.