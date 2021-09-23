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Fenerbahçe Giresunspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 19:10
- Güncelleme : 23.09.2021 - 19:40
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabaté