Fenerbahçe Giresunspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.



Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabaté