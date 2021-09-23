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    Fenerbahçe Giresunspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 19:10
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 19:40
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    Fenerbahçe Giresunspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

    Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

    Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabaté

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