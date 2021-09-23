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    Fenerbahçe-Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 08:52
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    Fenerbahçe-Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

    Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay; Serdar, Kim, Szalai; Osayi, Meyer, Gustavo, Ferdi; Mesut, Valencia, Rossi

    Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Sergio, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Doukara.

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