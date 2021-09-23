Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u ağırladı.

İlk yarıda baskın bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, golü de çok erken buldu.

3. dakikada sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu durumu 1-0'a getirdi. Golün ardından etkisini iyice artıran Fenerbahçe, rakip kalede birçok pozisyon üretti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler devre arasına önde gitti.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR'U RAHAT GEÇTİ

İkinci yarıda da pozisyon üstünlüğüne sahip olan Fenerbahçe'de 64. dakikada Mesut Özil ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

86. dakikada sahneye çıkan Doukara, klas bir gol kaydetti ve farkı 1'e indirdi. Bu gol ayrıca Giresunspor'un bu Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle 3 puanı hanesine yazdırdı.