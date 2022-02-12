Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 2. dakikada Chiquinho'nun golüyle öne geçti.

Golden sonra baskısını süreden Giresunspor ikinci golü bulamadı. Maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Enner Valencia, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe'de 53. dakikada Dimitris Pelkas, topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Maçın geri kalan bölümünde iki takım da pozisyonlar üretse de topu ağlara göndermeyi başaramadılar.

Giresunspor'da maçın 82. dakikasında Perez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Pelkas'ın golü skoru belirledi ve sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.