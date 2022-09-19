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    Fenerbahçe gol yollarında etkili

    Sarı-lacivertliler, 6 haftada attığı 20 golle PSG'nin ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan ikinci takım oldu.
    • 19.09.2022 - 10:34
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    Fenerbahçe gol yollarında etkili

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Rossi ile öne geçerken 17. dakikada Gustavo Henrique farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının son sözünü ise 45+4. dakikada Miguel Crespo söyledi ve sarı-lacivertliler devreye 3-0'lık avantajla girdi.

    Maçın 70. dakikasında ise sahneye Enner Valencia çıktı ve durumu 4-0 yaptı. İrfan Can Kahveci ise 76. dakikada attığı golle skoru belirledi.

    Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.

    Fenerbahçe gol yollarında etkili #1

    Fenerbahçe'ye rekor dayanmıyor

    Opta verilerine göre; bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu (Mart 2022).

    Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.

    Fenerbahçe gol yollarında etkili #2

    Avrupa'ya da damga vurdu

    Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe.

    • PSG: 3.6 (7 maç 25 gol)
    • Fenerbahçe: 3.3 (6 maç 20 gol)

    Fenerbahçe gol yollarında etkili #3


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