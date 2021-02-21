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Fenerbahçe-Göztepe - CANLI SKOR
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 18:43
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Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut, Thiam
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic