Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 3 puanı aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe Sosa, Serdar Aziz ve Pelkas'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başından sonuna kadar büyük bir heyecana sahne olan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararlarının damga vurduğu maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada penaltıdan Jose Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti.

Göztepe'nin gollerini ise 34. (p) ve 63. dakikada penaltıdan Guilherme kaydetti.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Süper Lig'de oynadığı 5. maçında 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltirken maç fazlasıyla lider oldu. Göztepe ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

GÖZTEPE'NİN PENALTISINI VAR VERDİ

Maçın 25. dakikasında Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

Maçın 32. dakikasında Ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

SERDAR AZİZ'DEN HAKEMLERE TEPKİ

Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken; iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı.

Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serder Aziz'in "Siz nasıl adamlarsınız ş... köpekler." dediği duyuldu.



