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    Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak. Maça gitmek isteyenler ise "Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 11:25
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    Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Süper Lig'de nefes kesen karşılaşmalara ve dev derbiye sahne olan 32. hafta geride kaldı ve perde 33. hafta ile yeniden açılıyor.

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbiye ev sahipliği yapan Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluk ilanı rötara girdi.

    Diğer takımlara göre önde olan Trabzonspor şansını sürdürmeye devam ederken, ikinci sıraya ise Fenerbahçe yerleşti.

    Beşiktaş'ta işler yavaş yavaş toparlarken, Galatasaray aldığı mağlubiyetler nedeniyle aşağılara inmeye devam ediyor.

    Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ligde Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olmaya hazırlanıyor.

    19. sırada bulunan ve küme düşme hattında olan Göztepe'nin bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok.

    Takımını küme düşme hattında olmasına rağmen desteklemek isteyeler, "Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa sunulacak?

    Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. 16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletlerinin 13 Nisan Çarşamba günü itibariyle satışa çıkması bekleniyor.

    Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? #1

    İrfan Can Kahvecinin Göztepe maçında cezalı olmasının yanı sıra Mesut Özil'in kadro dışı sürecinin devam etmesiyle birlikte genç oyuncu Arda Güler'in Göztepe karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.


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