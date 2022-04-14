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    Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - Göztepe bilet fiyatları..
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:41
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    Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda nefes kesen karşılaşmalara ve dev derbiye sahne olan 32. hafta geride kaldı ve perde 33. hafta ile yeniden açılıyor.

    Ligde 59 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 33. hafta maçında sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    19. sırada bulunan ve küme düşme hattında olan Göztepe'nin bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok.

    Futbolseverler, Fenerbahçe - Göztepe maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Takımını sahada desteklemek isteyenler ise Fenerbahçe - Göztepe maçının bilet fiyatlarını sorguluyor.

    Peki Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Göztepe maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte FB - Göztepe karşılaşmasının detayları...

    Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe - Göztepe maçı, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

    Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları #1

    FB - Göztepe bilet fiyatları

    • Fenerium Alt E Fiyat: ₺400,00
    • Maraton Alt E Fiyat: ₺360,00
    • Fenerium Alt / Maraton Alt D-F Fiyat: ₺300,00
    • Fenerium Alt / Maraton Alt C-G Fiyat: ₺255,00
    • Fenerium Alt / Maraton Alt B-H Fiyat: ₺220,00
    • Fenerium Alt / Maraton Alt A-I Fiyat: ₺170,00
    • Fenerium Üst / Maraton Üst E Fiyat: ₺155,00
    • Fenerium Üst / Maraton Üst D-F Fiyat: ₺130,00
    • Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Fiyat: ₺115,00
    • Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Fiyat: ₺100,00
    • Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Fiyat: ₺85,00
    • Kuzey / Spor Toto Fiyat: ₺70,00

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