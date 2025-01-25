Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
DHA

Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı 2 grup halinde pas çalışmaları yaparak sürdürdü.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor