Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
405.199
2.52%
EXEN Coin
17.15
-1.09%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut, Thiam

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir