Fenerbahçe - Göztepe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-1 GÖZTEPE

25’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Göztepe (Juan)

20' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta En Nesyri, kafa vuruşunu yaptı. Top farklı bir şekilde dışarı çıktı. Göztepe, kale vuruşu kullanacak.

19' Szymanski, rakip yarı alanın solunda Nielsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

17' Fred, rakip ceza sahasının sağında Dennis'e faul yaptı.

16' Miroshi, ceza sahasının solundan kale sahasına yerden çevirdi. Tijanic'in sol ayağıyla yere düşmesine rağmen yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.

14' Nielsen, orta alanın solunda Szymanski'ye faul yaptı.

13' Juan, orta alanda Yusuf'a faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

11' Tijanic, Fenerbahçe yarı alanında Amrabat'a faul yaptı.

10' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının üst üste solundan taç atışı kullandı.

6' Miroshi, orta alanın solunda Dzeko'ya faul yaptı.

5' Dennis'i sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Sebastian Szymanski karşıladı.

4' Fenerbahçe, Göztepe yarı alanının sağ tarafından üst üste taç atışları kullandı.

2' Kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, topu karşıladı.

1' Göztepe, Fenerbahçe yarı alanının solundan ceza sahasına uzun bir taç atışı kullandı. Savunmada Djiku, topu dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Maçın VAR hakemi olarak ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Oğuz, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo