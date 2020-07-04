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- Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 04.07.2020 - 13:14
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe.
Ülker Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 46 puanla 6. sırada bulunurken 8. Göztepe'nin ise 38 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Konuk ekip Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Hüseyin Bulut bu karşılaşmada oynayamayacak.
Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici sakatlıkları, Garry Rodriguez ise cezası nedeniyle bu maçta olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Serdar
Falette
Hasan Ali
Luis Gustavo
Ozan Tufan
Deniz Türüç
Zajc
Ferdi
Muriqi
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Alpaslan
Berkan
Borges
Soner
Mossoro
Tripic
Serdar
Wilczek