Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe.

Ülker Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 46 puanla 6. sırada bulunurken 8. Göztepe'nin ise 38 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Konuk ekip Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Hüseyin Bulut bu karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici sakatlıkları, Garry Rodriguez ise cezası nedeniyle bu maçta olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Altay

Dirar

Serdar

Falette

Hasan Ali

Luis Gustavo

Ozan Tufan

Deniz Türüç

Zajc

Ferdi

Muriqi

Göztepe

Beto

Gassama

Titi

Alpaslan

Berkan

Borges

Soner

Mossoro

Tripic

Serdar

Wilczek