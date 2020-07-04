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    Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 13:14
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    Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe.

    Ülker Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 46 puanla 6. sırada bulunurken 8. Göztepe'nin ise 38 puanı bulunuyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Konuk ekip Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Hüseyin Bulut bu karşılaşmada oynayamayacak.

    Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici sakatlıkları, Garry Rodriguez ise cezası nedeniyle bu maçta olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe
    Altay
    Dirar
    Serdar
    Falette
    Hasan Ali
    Luis Gustavo
    Ozan Tufan
    Deniz Türüç
    Zajc
    Ferdi
    Muriqi

    Göztepe
    Beto
    Gassama
    Titi
    Alpaslan
    Berkan
    Borges
    Soner
    Mossoro
    Tripic
    Serdar
    Wilczek

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