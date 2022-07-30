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    Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kiraladı

    Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 00:49
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    Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kiraladı

    Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusu Henrique'yi kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

    1.4 milyon euro bedelle kiralandı

    Gustavo Henrique'yi 1.4 milyon euro bedelle kiralayan Fenerbahçe, bonservisi almak isterse 1.4 milyon euro daha verip (Total 2.8 milyon euro) transferi gerçekleştirebilecek.

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique yi kiraladı #1

    "Benim için bir rüya gerçekleşti"

    Duygularını paylaşan Gustavo Henrique, "Brezilya'da, Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti." dedi.

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique yi kiraladı #2

    Fenerbahçe, Gustavo Henrique yi kiraladı #3


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