Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kiraladı

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusu Henrique'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

1.4 milyon euro bedelle kiralandı



Gustavo Henrique'yi 1.4 milyon euro bedelle kiralayan Fenerbahçe, bonservisi almak isterse 1.4 milyon euro daha verip (Total 2.8 milyon euro) transferi gerçekleştirebilecek.





"Benim için bir rüya gerçekleşti"



Duygularını paylaşan Gustavo Henrique, "Brezilya'da, Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti." dedi.



